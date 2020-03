El Gobierno desautoriza el confinamiento total de una comarca decidido por la Generalitat para hacer frente a la expansión del coronavirus

El Gobierno ha respondido al anuncio del conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, de que firmará una resolución para endurecer el confinamiento de Igualada y de toda la Conca d’Òdena (Barcelona), para que a partir de ahora sólo puedan salir a la calle quienes presten servicios esenciales. El Ministerio de Sanidad recuerda que una orden de estas características sólo puede darla la autoridad competente, es decir, el ministro de Sanidad, autoridad delegada en virtud de la declaración del Estado de alarma. El gobierno, dice, sigue las recomendaciones de la OMS y reitera que ha adoptado "las medidas más drásticas en Europa y de las más estrictas a nivel mundial para vencer al coronavirus". Llama una vez más a la unidad de acción entre las administraciones y reitera su voluntad constante de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas en su lucha contra la pandemia. Ya sucedió lo mismo con la Región de Murcia, ahora es la Generalitat la que insiste.

Ahora ante un juzgado

Elha pedido al juez y al Gobierno permiso para ampliar yen la Conca d'Òdena, en la que viven unas 70.000 personas, con el objetivo de aplicar a partir de ahora un, excepto los servicios esenciales, se queden en casa. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el conseller de Interior, Miquel Buch, que ha justificado la necesidad de endurecer el confinamiento en la Conca d'Òdena ante la elevada mortalidad que el coronavirus está provocando en esta área barcelonesa, ya que alcanza los, frente a la media del 6,9 de Cataluña, del 7,4 del conjunto de España o del 27,9 de Madrid y del 41,6 de la región italiana de Lombardía. De esta forma, el Govern pretende que, para proteger a los vecinos de los cuatro municipios afectados por el confinamiento en la Conca d'Òdena, que se empezó a aplicar el pasado 13 de marzo, esta medida pase de ser perimetral al nivel dos, con lo que supondría que

¿Qué pretende la Generalitat?

Para ello, Buch y la consellera de Salud, Alba Vergés, han firmado una resolución para elevar al nivel 2 el confinamiento en la Conca d'Òdena, que agrupa a los municipios de Igualada, Santa Margarida de Montbui y Òdena, y la han remitido al juzgado contencioso y al Gobierno, responsables de su autorización. En concreto, la resolución ordena el confinamiento de la población en sus casas y prohíbe la movilidad en el exterior, ya sea a pie, en vehículo privado o para el transporte público, colectivo o individual, con la única excepción de los servicios básicos y de las salidas para comprar alimentos y productos de primera necesidad. Si la propuesta es finalmente avalada, entraría en vigor a las 00.00 horas del 27 de marzo y tendría una duración mínima de quince días, aunque sería revisable en función de la evolución del coronavirus, según detalla la resolución. Buch ha justificado la necesidad de ampliar otros quince días el confinamiento en esta zona y endurecerlo para que sea total ya que las cifras de afectación del coronavirus en estos municipios son "aterradoras".

Por este motivo, ha asegurado que desde el ejecutivo catalán no se "plantean" que el Gobierno no autorice elevar al nivel 2 el confinamiento en esta zona. "Solo podemos detener la propagación (del coronavirus) si nos quedamos todos en casa", ha indicado Buch, que ha lamentado que el Gobierno no aceptara en su día la propuesta de la Generalitat de decretar el confinamiento total en Cataluña. "El virus no viaja solo. Nos necesita a nosotros para propagarse. Nosotros podemos decidir ponérselo fácil o difícil", ha resaltado el conseller, que considera que quedarse en casa es la mejor manera de luchar contra el COVID-19. Por ello, en la reunión del comité técnico y asesor del plan de emergencias de Cataluña se ha acordado pedir al Gobierno y al juez que el confinamiento en la Conca d'Òdena sea total, para así evitar que se dispare la propagación entre los vecinos de esta zona. En la primera fase del confinamiento, aprobada el pasado 13 de marzo y que vencía mañana, el Govern acordó cerrar el perímetro de la Conca d'Òdena, de forma que solo podían entrar y salir los vehículos de servicios básicos.

Sin embargo, la movilidad en el interior de este perímetro se mantenía de la misma forma que en Cataluña y en el resto de España: los vecinos se podían mover entre las cuatro localidades afectadas para ir a comprar productos básicos y para trabajar, si era el caso, con la recomendación de mantenerse en casa. Con esta primera fase, según Buch, se ha logrado el objetivo de no propagar el foco de Igualada al resto de Cataluña, si bien en el interior de la Conca d'Òdena la situación requiere, en opinión del Govern, un paso más para que se paralice toda la actividad, incluso la laboral, menos la esencial, de forma que todos los ciudadanos se queden en su casa por obligación. Por su parte, Vergés, que también ha comparecido en rueda de prensa telemática, ha defendido que las medidas tomadas hasta la fecha han sido "las acertadas" pero que a partir de ahora es necesario endurecerlas de forma que "las personas se puedan quedar en casa" para "cortar todas las cadenas de transmisión". Son "medidas complicadas y duras" que la consellera ha confiado en que los vecinos de la Conca d'Òdena cumplan como han hecho hasta hoy. En este sentido, les ha lanzado "un agradecimiento enorme" de parte del Govern y les ha animado a "seguir dando ejemplo" al resto de la ciudadanía.