El Gobierno convocará en julio al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el mes de julio. Además, ha asegurado que podría haber una reforma del sistema de financiación autonómica si el Partido Popular (PP) presentara una propuesta unificada.

Por otro lado, la también vicesecretaria general del PSOE ha expresado su esperanza de que ERC acepte investir al líder del PSC, Salvador Illa, como nuevo presidente de la Generalitat, pese a la insistencia de los republicanos en la demanda de soberanía fiscal para recaudar el 100% de los impuestos en Cataluña. Montero espera que ERC "entienda" que la única opción viable es la investidura de Illa, advirtiendo que, de no ser así, se enfrentarían a una repetición electoral, una opción que la sociedad catalana rechaza: "La ciudadanía ya se ha expresado en las urnas y lo que desea es que los políticos sean capaces de administrar la voluntad que han indicado con su voto". "Todo empieza y termina en Salvador Illa, él es la persona más adecuada para poder responder sobre los planes" para tratar de armar un acuerdo con ERC, ha insistido.

Y, al ser preguntada sobre la posibilidad de renovar el sistema de financiación autonómica en el plazo de dos meses, Montero ha afirmado que sería posible si el PP tuviera una propuesta única. Sin embargo, apunta que las posturas son dispares entre comunidades como por ejemplo Madrid, Andalucía y Galicia y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene ganas de hacer de árbitro".

Por ello, ha reprochado que el PP no tendrá una propuesta unificada en dos meses "porque no la han tenido en los seis años anteriores en los que hemos estado en reuniones con cada comunidad autónoma". Además, ha acusado a Feijóo de rechazar una reunión con el PSOE para abordar un acuerdo sobre financiación autonómica, una propuesta que había sido planteada por el presidente Sánchez.

"Sobreactuación" de las CCAA del PP

En la próxima reunión del CPFF se abordarán los objetivos de estabilidad, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas.

Montero ha acusado al PP de provocar una "sobreactuación" en algunas comunidades autónomas respecto a la financiación singular, afirmando que el PP ha utilizado el agravio territorial con Cataluña como su única política de oposición, lo que ha generado respuestas sin conocer el contenido de las propuestas del Gobierno.

Y ha subrayado que no se puede avanzar en la reforma del modelo de financiación autonómica "si cada comunidad no renuncia a una posición de máximo", indicando que "Cataluña no puede tener un cupo porque es inconstitucional". Ha reiterado que el Gobierno está en contra de cualquier concierto económico que no responda a la Constitución, aunque ha dejado la puerta abierta a avanzar en cuestiones de financiación singular o mayor autogobierno para Cataluña.

La vicepresidenta primera ha terminado enfatizado la necesidad de reconocer la financiación singular para determinadas comunidades, argumentando que "es un elemento que siempre se ha contemplado, que siempre se ha practicado y que tenemos que seguir trabajando en ello".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.