El Gobierno no conoce aún el origen de la filtración de la renta de Aguirre

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo no ha determinado todavía si la Agencia Tributaria es el origen de la filtración de la renta de Esperanza Aguirre y ha asegurado que lo que le preocupa de este caso es que se cumplan los procedimientos al investigar, sin responder a la urgencia que le reclama la candidata del PP a la alcaldía de Madrid.

"Es lo que vamos a hacer y estamos haciendo", ha dicho Santamaría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que no se conoce aún el origen de la información. "Es necesario conocer el resultado de la investigación, dónde está el origen y tomar las decisiones oportunas", ha dicho. Sáenz de Santamaría ha recalcado la oposición del Gobierno a que se conozca información confidencial y ha asegurado que el Ejecutivo defiende este criterio pese a que en ocasiones se le solicita que ofrezca información (por ejemplo, de defraudadores fiscales sin sentencia judicial).

"Este Gobierno mantiene el mismo criterio", ha dicho. Y no ha querido responder a las palabras hoy mismo de Aguirre, para quien Hacienda está ya tardando en aclarar lo ocurrido. "A nosotros nos preocupa cumplir con los procedimientos que establece la ley, es lo que vamos a hacer y estamos haciendo", ha señalado.

La vicepresidenta ha agregado que las fuentes de esa información "pueden ser distintas" a Hacienda y ha insistido en que se espere al resultado de la investigación. Este mismo argumento, el de la variedad de fuentes posibles de una filtración, es el que ha esgrimido sobre otros casos de datos fiscales conocidos públicamente: que el exministro Rodrigo Rato se había acogido a la llamada amnistía fiscal o cómo tributó el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por sus ingresos procedentes de Venezuela por la realización de informes.

Preguntada si hubo investigación por estos asuntos y cuál fue el resultado, Sáenz de Santamaría ha respondido que algunos de los datos conocidos no sólo estaban en manos de Hacienda y que podían ser varios "los organismos españoles o no" que los tenían. "No sólo estaban a disposición de la Agencia Estatal como único ente", ha insistido. Además, y refiriéndose a Juan Carlos Monedero, ha agregado que él mismo habló "de su situación tributaria, que es lo que permite entrar en otras valoraciones". La vicepresidenta opinó tras un Consejo de Ministros sobre la cuestión y se preguntó cómo se pagarían los servicios públicos si todos los contribuyentes tributaran como él (a través de Sociedades y no de IRPF, que es más gravoso).