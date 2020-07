El Gobierno confirma que Rajoy y Felipe González se reunieron en Moncloa

El Gobierno ha confirmado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se reunió días atrás en el Palacio de la Moncloa con el expresidente del Gobierno Felipe González, aunque no ha aportado detalle alguno sobre ese encuentro. Ha sido González quien, en declaraciones a los periodistas en París, ha sugerido que se había reunido con el jefe del Ejecutivo la pasada semana, ya que al ser preguntado por los periodistas por ese supuesto encuentro, ha señalado; "Cuando el río suena...".

En primera instancia, el Gobierno había señalado que no comentaba cuestiones de la agenda privada de Rajoy, que se reúne con muchas personas y que no tiene por costumbre hacer comentarios al respecto. No obstante, fuentes del Ejecutivo se han limitado posteriormente a confirmar esa entrevista aunque sin ofrecer detalles sobre su contenido.

En sus declaraciones en París, González había señalado que "sea cual sea el color del Gobierno", él siempre estará disponible para hablar con el jefe del Ejecutivo. "Creo que es mi obligación institucional", ha precisado. Rajoy y González se ven precisamente en París, donde el presidente del Gobierno clausuró una jornada sobre el futuro de Europa organizada por el Instituto Berggruen en la que ha intervenido el exjefe del Ejecutivo.