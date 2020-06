Gobierno y Ciudadanos deciden mantener negociaciones estables "sin ser socios"

La reunión mantenida en la Moncloa entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, con una delegación de Ciudadanos, encabezada por su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha durado más de una hora. Se ha desarrollado, según el Gobierno, "en un clima de cordialidad". Bal dice que han conseguido arrancar cambios en los proyectos del ejecutivo pensando en los ciudadanos y no en mantener enfrentamientos "guerracivilistas". Ya han fijado otra reunión para julio. Aunque Bal mantiene que este Gobierno no le gusta, "no somos socios", defiende que hay que "sentarse a hablar siempre", sobre todo en esta circunstancias de crisis por el coronavirus: "No se puede elegir, tenemos que dar respuesta a los ciudadanos".

Pactos cumplidos

Ha servido para revisar los acuerdos alcanzado con C’s en las últimas semanas, referidos a la desescalada por el coronavirus en el marco del estado de alarma. Dicen que "se ha constatado por ambas partes su cumplimiento" y seguirán manteniendo contactos. Analizarán las reformas necesarias para mejorar el sistema de salud pública y establecer mecanismos que permitan a España protegerse ante posibles rebrotes de la pandemia, sin necesidad de recurrir otra vez al estado de alarma. Ciudadanos considera que hasta ahora ha sido "imprescindible".