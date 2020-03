El Gobierno afirma que podremos hacer las pruebas de coronavirus a todos los sospechososse dentro de 2 o 3 días

La preocupación es alta y ayer se acentuaba al conocer la insistencia de la OMS que instaba a realizar la prueba a todos los casos sospechosos como única vía para frenar la pandemia. A pocas horas de escuchar al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmar que los test son la única receta para combatir el Covid-19, España da un giro para alinearse con esta indicación.

En la actualidad no se están haciendo pruebas a los casos leves con síntomas de coronavirus. Ahora, con 11.178 casos positivos y 491 fallecidos, Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, reconocía que el Gobierno prepara un plan y logística para poder aplicar las pruebas a todos los casos de sospechosos y que ese plan estará disponible a partir de dos o tres días.

El anuncio se hacía en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité técnico de gestión del coronavirus y aclaraba esta postura al considerarse, hasta el momento, opuesta a las indicaciones de la OMS. En palabras de Simón, "hay equipos trabajando duramente" para que se puedan hacer pruebas de coronavirus a todos los casos leves".

En rueda de prensa, Simón ha afirmado que se están haciendo pruebas a todos los casos que tienen sintomatología y que podían ser sospechosos, pero que en los últimos días, la aplicación de pruebas conlleva una logística que ha obligado a establecer una prioridad básica. La realidad es que hasta el momento, a los casos con síntomas leves, no se estaban haciendo las pruebas.

Dentro de dos o tres días, Fernando Simón afirma que estaremos en disposición de realizarlas.

La OMS insitía en los test como método importante

Pocas horas antes, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hacía un llamamiento a los países afectados por la pandemia del coronavirus para acogerse a la única barrera que puede haber contra el vírus, "hacer test, test, y más test".

Tedros Adhanom ha recordado la escalada de casos que se produjo en China y ha aconsejado el "aislamiento social" tal como nos está recomendando Sanidad. Seguir a rajatabla las indicaciones de confinamiento darán resultados para parar la pandemia. Además recordaba que el virus se puede contagiar estando asintomático, de ahí la importancia de hacer las pruebas a casos sospechosos.

En su opinión hay que romper la cadena de transmisión y contagio cuanto antes. "No puedes combatir un incendio a ciegas, no podemos frenar esta pandemia si no sabemos quién está infectado" ha asegurado.