Girauta muestra su sorpresa ante la falta de fe de Mariano Rajoy para obtener la investidura

Juan Carlos Girauta ha asegurado que “no acabamos de entender que faltándole sólo seis votos para obtener una investidura por mayoría absoluta, o unas cuantas abstenciones para obtenerla en segunda votación, no haya hecho ni una sola apelación al partido socialista para pedirle una abstención, aunque fuera parcial, ni a ningún otro partido. Y eso podría traslucir una falta de fe que no entendemos. Si no se pone la voluntad, la energía y la fe necesarias para obtener la investidura, nadie la va a poner por él”.