Girauta: "me he vuelto toledano porque no puedo más"

Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha aprovechado la que previsiblemente será su última intervención en la tribuna del hemiciclo para volver a recriminar a los independentistas su "insistencia en romper y separar a la sociedad catalana"." Me he hecho toledano" porque no quiere ver a los independentistas "ni en pintura"

"Nacido en Barcelona y después de 57 años, me tienen harto. Algunos nos podemos marchar, pero hay otros que se tienen que callar para mantener su puesto de trabajo y no tienen la fuerza moral suficiente para sobreponerse a la hegemonía nacionalista", ha asegurado Girauta, recalcando, eso sí, que seguirá combatiendo a los independentistas en el Congreso aunque cambie de circunscripción.

"Estoy harto de ustedes, no puedo más", ha exclamado justificando así su decisión de presentarse a las elecciones generales del 28 de abril como cabeza de lista de Ciudadanos por Toledo y no por Barcelona.

El encargado de contestar a Girauta en nombre del PDeCAT ha sido Jordi Xuclà, quien ha dicho compadecer a los "toledanos" que, si sale elegido, tendrán que "aguantar" las "neuras" del dirigente 'naranja'. "Usted es un acomplejado cósmico, un lerrouxista", le ha espetado, reprochándole que haya utilizado la tribuna de oradores "como un plató" para buscar votos.

"Ha dicho que está harto de nosotros", se ha quejado, recordando que él está sentado en el Congreso porque le han votado medio millón de catalanes. "¿Cuál es su plan para mi, la solución final, me quiere aniquilar y borrar a los ciudadanos que me han votado?", le ha preguntado, exigiendo "respeto a la democracia" y que no se use el Congreso para "volcar cuadros patológicos".