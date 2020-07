"La gente te mira, saben de dónde eres y no les gustas"

La coalición abertzale Bildu ha irrumpido con fuerza en los Ayuntamientos del País Vasco, donde pasará a tener alcaldías, en al menos 101 localidades -59 de Guipúzcoa, 30 de Vizcaya y 12 de Álava. ¿Se ha vuelto a complicar la cosa? ¿Le cuesta zafarse de miradas de tensión? Algunas personas que viven en Euskadi nos cuentan cómo es convivir con este grupo político:



Mapi de las Heras, viuda de Fernando Múgica, reside actualmente en Madrid pero va asiduamente al País Vasco. Nos cuenta que hace unos días cogió un taxi y el taxista le dijo “tenga mucho cuidado”. Comenta que la gente de Bildu “está absolutamente crecida” y subraya que “Zapatero ha mentido al decir que ETA estaba casi agotada”. Para Mapi lo más grave es que no han querido acabar con ETA, “Iban bien y Francia nos ayudaba en todo, ¿Qué pensará Francia ahora?”.

Víctor: Llevo 10 años trabajando en Guipúzcoa. Zapatero es un sinvergüenza, nos está quitando el trabajo. Bildu, nos insultaba, nos amenazaba, y ahora está en el poder. Esto ya no es España. Es lo mismo de siempre, por desgracia. Ojalá esto se acabase. La gente no está contenta, está en las miradas, en las expresiones.

Maria Jesús: "Mi esposo estaba dedicado al ayuntamiento de Eibar y luego al Parlamento. Estuvo amenazado, también yo y mi hijo. Vivimos aquí durante mucho tiempo, con miedo, yo oía un ruido y tenía miedo. A veces nos amenazaban en el pleno. Parecía que los últimos años estaban cambiando, pero volvemos a lo mismo. Un día, un miembro de Batasuna me pegó, hasta que le dijeron quien era mi marido, y paró. Al final me mudé, pero cuando mis hijos van para allá, siguen estando amenazados. El País Vasco es un sitio muy bonito, y da mucha pena. A mi marido le amenazaban que le iban a matar. Las amenazas eran por teléfonos, también a sus padres que eran gente normal y no tenían nada que ver con esto. Tuvo que tener escolta".

Pablo: "Soy ingeniero, trabajo en las obras del AVE en Mondragón. Nos intentan tranquilizar, pero no me tranquiliza. Dentro del organigrama de la obra, hay gente local. La gente te mira, la gente sabe de dónde eres y no les gustas. De momento son sólo miradas, pero se notan. A la hora de comer, nos ponemos a hablar de nuestros temas, y la gente en seguida se gira, te miran, te intimidan. Cuando salimos del restaurante no sabemos ni dónde mirar".

Carolina: "Mi día a día. Vivo en San Sebastián. Mi día a día es igual que siempre. Hay temas que no se pueden hablar. Si no hablas euskera no eres tan vasco como si lo hablas. Si Bildu está gobernando es porque se les ha dejado. Aquí la gente es muy maja, pero si no sacas determinados temas. Aquí la gente está amenazada de muerte, hay problemas que la gente no quiere ver.