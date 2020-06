'Génova' ve ilegal la comisión de la 'Caja B' que plantea la oposición y no descarta recurrir a los tribunales

La dirección nacional del PP considera ilegal que los grupos de la oposición del Congreso quieran convertir la comisión de investigación sobre sus cuentas en una "causa general contra el Partido Popular". Por eso, si no se rectifica la línea de actuación que algunos grupos de la oposición han seguido hasta ahora, no descartan "ninguna medida", incluso recurrir a los tribunales.

Así lo ha asegurado el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy, un día antes de que la Mesa de la comisión de investigación sobre la 'caja b' del PP se reúna en el Congreso para analizar los planes de trabajo para este órgano que han registrado cada uno de los grupos parlamentarios.

El PP cree que la Cámara Baja solo debe investigar sus cuentas desde 2015, que fue el año en que se tipificó el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Aparte de ese ámbito temporal, Maillo ha llamado a concretar el ámbito territorial y temático y ha señalado que ésa es la razón por la que su grupo parlamentario ha solicitado un informe jurídico.

"¿Es legal que se pueda hacer una causa general contra el PP?"

"¿Es legal todo esto?"

"¿Es legal todo esto? ¿Es legal que se pueda hacer una causa general contra el PP? ¿Es legal que no se determine el ámbito temporal, el ámbito temático y el ámbito territorial?", ha enfatizado, para recordar que hay sentencias sobre una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid que promovió Podemos que fue declarada "nula" porque "no definía ni el objeto ni el ámbito temporal".

Dicho esto, ha recalcado que en función de la decisión que se tome este martes, el PP verá qué medidas toma. "Y puedo asegurar que no descartamos ninguna", ha aseverado. Preguntado entonces si se plantean acudir a los tribunales, Maillo ha admitido que "ésa es una posibilidad" porque no van a permitir una "comisión inquisitorial" contra su partido.

"Creemos que será la primera vez que puede haber una comisión de investigación contra un partido. Eso no es procedente. La inquisición hace mucho tiempo que desapareció en España y afortunadamente ya no existe", ha afirmado Maillo, que ha recalcado que su partido no va a aceptar "ninguna causa general ni contra el PP ni contra otro partido político".

Además, un día antes de que se constituya en el Senado la comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos, Maillo ha dejado abierta la puerta a llamar a líderes de otras formaciones y a otros dirigentes, entre los que ha citado a "Susana Díaz". A su entender, no es una "respuesta" a la del Congreso sino actuar con una "actitud de coherencia". "No creo que tengan ningún miedo a que se investigue", ha proclamado.