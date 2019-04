Garzón reprocha a los socialistas que no intenten un gobierno alternativo al PP

Garzón considera que sería una incoherencia y una barbaridad "inaceptable" que el PSOE y Ciudadanos optaran por una "abstención sindicada" para permitir la investidura de Mariano Rajoy, lo que para Izquierda Unida sería "un drama".

En rueda de prensa en el Congreso para presentar a los diputados y senadores de IU que forman parte de la coalición Unidos Podemos y sus confluencias, Garzón ha asegurado que de ninguna forma su organización facilitará la investidura de Rajoy y con ello la continuidad de las políticas que han provocado precariedad, desigualdad y miseria.

En estos momentos, IU se mantiene a la "expectativa" de conocer cuál es la posición que adoptan otros partidos en un escenario en el que ve a Ciudadanos "por la labor" de permitir un Gobierno del PP y al PSOE "confundido" al decir que quiere estar en la oposición, con lo que, en opinión de Garzón, parece descartar la posibilidad de conformar un Gobierno que no sea del Partido Popular.

Garzón ha asegurado que hay una opción posible de Gobierno sin contar con los votos del PP y Ciudadanos que no existía en la anterior y corta legislatura, pero ha considerado también que, mientras no exista voluntad del PSOE, "esa puerta no se puede abrir".

No obstante, cree que el PSOE, "sometido a una serie de contradicciones internas", ha elegido la "vía PP", es decir "no hacer nada y esperar a que otros lo hagan".

Lo que rechaza totalmente es que tanto el PSOE como Ciudadanos opten por una "abstención sindicada" para repartirse el coste de que Rajoy siga en el Gobierno. "Si C's y PSOE tienen tan claro que el PP tiene que gobernar, que se hagan cargo de su propia responsabilidad", ha concluido.