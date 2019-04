Garzón reconoce que las negociaciones a cuatro no tienen sentido si no está Podemos

PODEMOS ROMPE NEGOCIACIONES CON EL PSOE

El portavoz en el Congreso de Unidad Popular-Izquierda Unida, ha avanzado que irá a la reunión a cuatro prevista en el Congreso por "cortesía" para comunicar al PSOE que rechaza el acuerdo que ha firmado con Ciudadanos, por considerarlo "regresivo". Garzón añade que estas negociaciones no tienen sentido si Podemos no está en ellas y lamenta que el PSOE haya "elegido no ir con las clases populares".