Garzón: "La gente está cansada y confundida porque no sabe si iremos a elecciones"

El líder de Izquierda Unida-Unidad Popular, Alberto Garzón, considera que sólo hace falta voluntad política, al ser preguntado por un gobierno a la valenciana. "Depende de un diálogo y un entendimiento entre el PSOE y Podemos", añade.

Apunta que es inexplicable que hayan pasado "63 días hasta que el Partido Socialista y Podemos se sentaran en una mesa". "En un momento en el que hace falta hablar en el parlamento más fragmentado de la historia, tardaron 63 días en sentarse en una mesa a hablar y lo hicieron porque propusimos crear una mesa para poder dialogar", señala.

Garzón asegura que ha "intentado tener reuniones" con ambos partidos y que aunque respeta "todo lo que pase en las casas ajenas", reclama la autonomía de Izquierda Unida y va a intentar desplegar su proyecto.

El líder de Izquierda Unida se ha mostrado soprendido al enterarse de que Pablo Iglesias y Pedo Sánchez no se han visto en persona durante las vacaciones. "Me ha parecido sorprendente que en Semana Santa no hayan podido verse Sánchez e Iglesias en persona", apunta.

"Si podemos sigue pretendiendo que Izquierda Unida tiene que ser integrada o que esto consiste en un mercado de fichajes en el que determinadas personas de IU pasamos a formar parte de Podemos, la única respuesta posible es un rotundo no", concluye Garzón.