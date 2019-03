Gallardón presenta su dimisión como ministro de Justicia tras la retirada de la Ley del Aborto

Alberto Ruiz-Gallardón abandona el Gobierno. La decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de retirar el anteproyecto de Ley del Aborto por falta de consenso para su aprobación, provoca la primera dimisión en la legislatura de Rajoy.

"Creo que después de esta decisión es mi obligación irme, al no haber podido convertir el anteproyecto de ley en proyecto", ha explicado Gallardón en rueda de prensa.

"Mi vida política la debo dar por agotada"

"La decisión que hoy adopto no es solo una decisión de abandonar el Ministerio de Justicia, que por supuesto lo es, sino que dejo también después de 30 años la política", ha afirmado el ya exministro de Justicia.



Ruiz-Gallardón ha sido tajante al afirmar que no asumirá "ningún puesto de responsabilidad política, después de haber estado al frente de la Alcaldía, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia". "Mi vida política la debo dar por agotada", ha remarcado.



"Una decisión como esta trae una reflexión no solo profunda sino también prolongada en el tiempo. A pesar de que la decisisón final es la que anunció ahora, me voy con una sentimiento de haber estado acompañado por el presidente del Gobierno y agradecido por su cercanía", ha explicado Gallardón a los medios.

Preguntado sobre su posible sucesor, Gallardón ha indicado que esa decisión le corresponde al "presidente del Gobierno" y no a él.

"No tengo ningún reproche que hacer a ningún compañero de Gobierno"

"Logicamente son formulas que ya no me corresponden. Cualquiera de las fórmulas puede tener articulación politíca. No es decisión que me corresponde a mí sino al presidente del Gobierno", ha argumentado Gallardón.



"No tengo ningún reproche que hacer a ningún compañero de Gobierno. Sí le puedo decir que ningún miembro de la dirección del partido se ha dirigido a mí para pedirme una modificación de la ley del Aborto. Solo lo he hablado con el presidente del Gobierno", ha asegurado Gallardón al ser preguntado sobre un supuesto aislamiento dentro del Gobierno.



Recursos a la Ley de Consultas catalana

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que ya están redactados los dos recursos que la Abogacía del Estado presentará ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Consultas catalana y, en su caso, contra el decreto de convocatoria de la consulta del 9N.



En rueda de prensa en su Ministerio, Gallardón ha dicho que la Ley de Consultas ya está aprobada por el Parlamento catalán y, por tanto, no se puede modificar, aunque el presidente catalán, Artur Mas, disponga de un margen de 15 días para firmarla. "En ningún caso la fecha de la publicación alteraría el contenido del recurso", ha detallado.



Gallardón ha recalcado que, aunque su dimisión la presentó la semana pasada, no quería abandonar el Ministerio "antes de hacer algo que ya está hecho, la elaboración de los recursos de constitucionalidad contra la ley de consultas y en su caso el decreto de convocatoria" de la consulta independentista.