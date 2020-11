Galicia anuncia el confinamiento perimetral y el cierre de la hostelería en 60 municipios

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anuncia nuevas restricciones para 60 municipios de la comunidad ante la evolución de los contagios en esta segunda ola de coronavirus.

A pesar de que la situación en Galicia, en cuanto a número de nuevos positivos y a incidencia acumulada en los últimos 14 días, es de las mejores de España, Feijóo, asesorado por su comité técnico, ha decidido el confinamiento perimetral de 60 ciudades y municipios lo que afecta al 60 % de la población.

Para evitar un "confinamiento domiciliario"

Ha anunciado para todos ellos, el cierre de la hostelería que sólo podrán servir comida para llevar o servicio a domicilio.

Si se podrá ir a la trabajo, al colegio y atender el cuidado de personas mayores y también se mantienen las actividades consideradas esenciales.

El aforo en actividades culturales, cines, teatros, y auditorios, se reduce al 50% y sólo se permitirá la práctica de deporte individual.

Nuñez Feijoó ha reconocido que son medidas "muy duras": "Las medidas que adoptamos hoy son para intentar evitar un confinamiento domiciliario", ha dicho.

Frenar la tendencia de los últimos 15 días

Galicia está dentro de las 3 comunidades con mejores datos de hospitalizaciones y tasa de incidencia de coronavirus de toda España. Aún así la tendencia de los últimos quince días no es buena, dice Feijoó y hay que pararla:" Galicia no aspira a estar mejor que nadie, si no mejor que ella misma. Debemos tratar colectivamente de frenar la tendencia de los últimos 15 días".

El modelo de O Carballiño

El presidente de la curva ha explicado cómo ha funcionado las restricciones adoptadas en O Carballiño y mostrando la gráfica ha concluido que imponer ese modelo en los 60 municipios es el modelo "más estricto" pero el que mejor resultados ha dado: "Es un modelo que nos proponemos extender al resto de Galicia. Medidas que permitieron reducir la incidencia a más de la mitad".

La lista con los municipios afectados

La lista de los concellos se circunscribe a las siete grandes ciudades, municipios de su almendra y otros con incidencia alta.

La lista es la siguiente: junto a La Coruña, se aplicarán en Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros. La ciudad de Lugo por separado. Junto a Santiago de Compostela, quedan las medidas aplicadas en Ames, Boqueixón, Oroso, O Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra y Vedra. Con Ferrol entran en las restricciones Ares, Fene, Neda, Narón y Mugardos.

En el caso de la capital de Orense, entran en estas restricciones Amoeiro, Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, San Cibrao y Toén. En el caso de Pontevedra, junto a la capital provincial, entran Vilaboa, Ponte Caldelas, Poio, Marín, Barro, Campo Lameiro, Cercedo- Cotobade, Soutomaior, Mos, Nigrán y Gondomar. En cuanto a Vigo, entran con ella O Porriño y Redondela.

Además, entran los siguientes concellos, no relacionados con las ciudades: Vimianzo, Monforte, Burela, Viveiro, O Carballiño, Verín, Xinzo de Limia, Cangas, A Estrada, Lalín, Silleda, Ponteareas, Tui, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa.

Todas estas medidas entrarán en vigor el próximo viernes, 6 de noviembre, a las 15.00 horas. En principio, está previsto mantenerlas durante un mes, pero se irán revisando cada semana.

El toque de queda entre las 23 y las 6 horas que estableció el Gobierno se prolonga, a pesar de que a partir del lunes las comunidades podrían eliminar esta limitación.