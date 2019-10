Gabriel Rufián, sobre las elecciones generales de 2019: "Si ERC vuelve a ganar, el PSOE tendrá que sentarse a negociar"

El cabeza de lista de ERC al Congreso en las elecciones generales del 10 de noviembre, Gabriel Rufián, ha afirmado que ERC representa "el único obstáculo" que puede impedir que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, escoja como socio a Cs si se ve reforzado en las urnas, porque "sabe que viviría mucho mejor con Albert Rivera que con según quién, y ese es su plan".

"El único obstáculo entre el PSOE y el 155, entre el PSOE y Cs, es que ERC gane este 10 de noviembre", ha recalcado Rufián, que ha recordado que los republicanos fueron la fuerza más votada en Cataluña en las elecciones del 28 de abril, seguida del PSC.

Según Rufián, "si ERC vuelve a ganar, el PSOE se debilita y no puede escoger, tendrá que sentarse a una mesa de negociación y dejará de amenazar y de copiar el discurso de Rivera". En cambio, si los socialistas "ganan y se sienten fuertes", después de haber "amortizado Cataluña", escogerán "la peor opción, que es Cs", una hipotética alianza que supondría a su juicio una "regresión en derechos civiles, sociales y nacionales".

"Lo malo de esto es que no solo aplicarían el 155, sino también medidas muy nocivas para la clase popular de este país, tenga la bandera que tenga", ha alertado. No obstante, "lo que olvida Sánchez es que no ha habido ningún presidente socialista que haya llegado a la Moncloa sin Cataluña", ha añadido.