A Gabriel Rufián le da miedo la reforma del Poder Judicial promovida por el Gobierno

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha alertado del riesgo que puede conllevar la reforma del Consejo General del Poder Judicial promovida por el PSOE y Unidas Podemos en un futuro Gobierno de "extrema derecha o derecha extrema". En declaraciones en el Congreso, Rufián ha contestado así al ser preguntado sobre si su partido comparte la proposición de ley que socialistas y Unidas Podemos registraron en la Cámara Baja para modificar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi dos años en funciones ante la falta de acuerdo del PSOE y PP.

Pan para hoy y hambre para mañana

El independentista catalán se ha preguntado si este debate puede ser "pan para hoy y hambre para mañana". "Dan miedo según qué reformas frente a un futuro Gobierno de extrema derecha o de la derecha extrema del PP, Vox y Ciudadanos si tienen este poder", ha advertido. Al margen de todo, Rufián apunta que lo que es "indudable" es que España tiene "un gravísimo problema" con el Poder Judicial que, en su opinión, no debería ser un "obstáculo" en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. "Y no me refiero solo -ha dicho- a que persigan ideas políticas, como el independentismo, o que una parte haya declarado la guerra a una idea o al Gobierno", sino también a que se dicten sentencias que, por ejemplo, rebajen la pena a un profesor "pederasta" del Opus Dei. "Ya es una cuestión más de decencia, más allá de las filias y fobias políticas", ha apostillado.