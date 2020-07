Los funcionarios de prisiones consideran "trato de favor" la visita del juez a Bolinaga

Un portavoz del principal sindicato de funcionarios de prisiones, ACAIP -Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias-, cree "excepcional" la visita realizada por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, al secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga, al hospital de San Sebastián en el que se encuentra ingresado.



"En más de 20 años que llevo en la administración penitenciaria no lo he visto nunca. Es inédita no es nada habitual, en absoluto, es excepcional", ha dicho este portavoz que ha compartido que este gesto puede ser interpretado como un trato de favor para el etarra frente a otros presos que se encuentren en situación similar.



A partir de ahí este portavoz de ACAIP asegura respetar la concesión del tercer grado penitenciario concedido por Interior al preso terrorista, pero ha querido dejar claro que este sindicato defiende que el lugar en el que debería ser tratado el etarra de la enfermedad que padece es "una unidad de custodia hospitalaria, es decir, exactamente donde se encuentra en estos momentos. No es necesario que se vaya a la calle".



El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha llegado momentos antes de las cinco y media de la tarde al hospital Donostia para conocer, de primera mano, la situación del preso Josu Uribetxebarria, que sufre cáncer con metástasis. Para ello, tiene previsto reunirse con los oncólogos, según han manifestado fuentes cercanas al recluso.