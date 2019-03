Francisco Nicolás: "Me siento vigilado y perseguido"

El joven Francisco Nicolás ha hablado para los micrófonos de Espejo Público. Asegura que no declaró ante el juez del Juzgado de Instrucción número 2 que investiga si cometió delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones ya que ni si quiera su abogado, Víctor Sunkel, había tenido acceso a la parte del secreto de sumario que se había levantado.



Sobre las altas medidas de seguridad que se exhibieron en Plaza de Castilla ante su llegada, el joven matiza que eso no depende de él. "Me siento vigilado, mi teléfono ha estado intervenido", asegura tajante quien dijera que se dedicaba a pasar información al CNI.

Sobre el dinero que le reclama un empresario al que le dijo que ocupaba un cargo en el PP, Nicolás asegura que pidió esa cantidad "en concepto de previsión de fondos" y que ese dinero se devolverá en los próximos días. Francisco Nicolás no se ve ingresando en prisión porque, asegura, no hay motivos para ello.