Fiscalía de Madrid abre diligencias sobre el chat de whatsapp de exmilitares en que hablan de "fusilar a millones de españoles"

A través de un comunicado, Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha informado de que incoa diligencias para investigar la polémica conversación de Whatsapp en el que un grupo de exmilitares habla de "fusilamientos" a españoles de izquierdas. Este chat es conocido como el chat de la XIX del Aire.

Según el criterio de la Fiscalía en el chat los exmilitares "vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar". En su comunicado, Fiscalía advierte de que al no constar personas aforadas en dicha conversación de Whatsapp las actuaciones se remitieron a la Fiscalía Provincial de Madrid al ser competente que llevará a cabo las diligencias que considere oportunas.

Las frases del chat de exmilitares

En el chat filtrado de militares retirados se pueden llegar afirmaciones tan duras como: "No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. Es mucho pedir?". Otra de las intervenciones dice: "Creo que me quedo corto fusilando a 26 millones" y la que sin decirlo explícitamente alude a un golpe de estado: "Las 'maniobras del 36' proporcionaron unos cuantos años de progreso aunque algunos lo pasaron mal. España está llena de gente ingobernable y la única forma posible es culturizar a la gente cosa que es imposible con la izquierda. Es triste pero es la realidad española" a lo que otro contesta: "Tal como está la situación la única forma de atajarla es extirpado el cáncer".

El Ministerio de Defensa remite a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la conversación de Whatsapp

El Ministerio de Defensa ya ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el chat, aunque Margarita Robles confirmaba en Espejo Público que al no estar en activo desde el punto de vista militar no se podría tomar ninguna medida."Se están embozando en lo que es una cobardía evidente en un carácter de militar que no tienen en este momento y por lo tanto desde el ámbito militar no se puede tomar ninguna medida", dijo la ministra de Defensa.