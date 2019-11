Fernando De Páramo de Ciudadanos anuncia que abandona la política

Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos, ha decidido abandonar la política. Páramo ha decidido salirse de la política tras el debacle de Ciudadanos en las Elecciones generales del 10-N.

Páramo, que formaba parte del Comité Ejecutivo de Cs desde 2014, fue diputado y portavoz adjunto en el Parlament de Cataluña hasta 2018 y, en la pasada legislatura, diputado en el Congreso por Barcelona y portavoz adjunto en el grupo parlamentario.

En las pasadas elecciones había concurrido en las listas por Cataluña y obtuvo el asiento. "He decidido cerrar una etapa, ha sido un honor y un orgullo servir a los españoles", ha señalado en un escrito en el que anuncia su marcha.

"Me llevo un aprendizaje inmenso que me acompañará más allá de la política", ha explicado. Este jueves José Manuel Villegas ha asegurado que no estará en las nuevas listas que salgan tras el Congreso Extraordinario que va a celebrar Ciudadanos tras la marcha de Albert Rivera.