Fernández reivindica el papel del PSOE "haciendo oposición" a Rajoy

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, ha admitido que su partido no está "bien", aunque ha asegurado que "a medio o a corto plazo" podrá estar "mejor". Dicho esto, ha pedido tiempo de cara a la elección de la nueva dirección en el próximo Congreso Federal: "No me tenéis que pedir que lo haga deprisa, me tenéis que pedir que lo haga bien", ha señalado.

Durante su intervención en el acto homenaje al fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias, que ha tenido lugar en el madrileño Cementerio Civil de la Almudena, Fernández ha reivindicado el papel del PSOE "haciendo oposición" al Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de que los socialistas facilitasen su investidura.

En este sentido, tras mencionar que el PSOE está consiguiendo "echar para atrás" algunas leyes del PP, ha defendido que "hacer oposición" es "pactar con otros", "ponerse a disposición del cambio" tanto político como parlamentario y, al mismo tiempo, apoyar "las movilizaciones sociales".

El PSOE, ha explicado, estará "con la gente" haciendo política. Porque, en su opinión, la política "hay que saber crearla y no desperdiciarla por la sombra del gobierno o la sombra del poder", y hay que hacerla "con la cabeza y con emoción", como, según ha dicho, hacía Pablo Iglesias.

"Eso es hacer oposición y seguiremos haciéndolo, donde estamos. No estamos bien pero os aseguro que a medio o a corto plazo podemos estar mejor, porque en política hay que saber esperar", ha declarado, antes de ser interrumpido por algunos de los asistentes que han alzado su voz para mostrarse críticos con la gestión de la actual dirección del PSOE.

Pese a ello, el socialista asturiano ha continuado con su discurso, subrayando que el PSOE estará mejor en el futuro porque el partido no pensará en sí mismo, sino que estará "pensando en la gente". Recordando la historia de la agrupación socialista, ha asegurado que las preguntas que entonces se hacían sus fundadores sobre la desigualdad o el miedo "son las mismas" que las de ahora. Pero sostiene que "las respuestas no", ya que, a su juicio, han sido sustituidas por otras "mucho más imperfectas que los relatos utópicos".

Eso sí, ha recalcado que esas respuestas "sirven para solucionar" los problemas y, por ello, ha hecho hincapié en la "responsabilidad" del PSOE, "una organización trascendental para el cambio social". Asimismo, ha reivindicado la figura de Pablo Iglesias y su "estilo moral de vida".

"Pablo Iglesias no fue un intelectual ni estuvo encerrado en una torre de marfil. Era un hombre cercano, próximo a la tortura de la vida. No fue un teórico de alcance y por eso nunca predicó dogmas ni verdades absolutas, sino humanitarismo y solidaridad", ha subrayado.

Gracias a ese modelo de Pablo Iglesias, Fernández ha asegurado que el PSOE ha tenido "la capacidad" de dar respuesta a lo "largo de las encrucijadas". De hecho, ha insistido en que actualmente el PSOE atraviesa una de esas "encrucijadas", ante una "clase media que se ve proletarizada" y el contrato social mermado.

"Para luchar contra el miedo nosotros estamos aquí", ha declarado Fernández, reclamando el papel del PSOE para "hacer oposición" --"otra cosa es ser oposición o estar en la oposición", ha matizado--.

En el homenaje a Pablo Iglesias también ha participado Enrique Rico, el secretario de Organización del PSM-PSOE, que ha reconocido que "no son tiempos fáciles para los socialistas" pero ha destacado que, en todos sus años de historia, el partido "siempre ha sabido sobreponerse".

Asimismo, ha afirmado que todos los "avances" sociales "tienen las siglas del PSOE": "Por eso nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro pasado y de nuestro futuro", ha manifestado. En el acto también han intervenido el secretario general de UGT, Pepe Alvarez, y el líder de UGT-Madrid, Luis Miguel López Reillo.