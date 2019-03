Fernández Vara anuncia una moción de censura contra José Antonio Monago

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este miércoles que presentará una moción de censura contra el presidente extremeño, José Antonio Monago, al finalizar el debate del estado de la región que se celebra hoy en el Parlamento regional.



En los últimos minutos de su intervención, Fernández Vara ha sorprendido a todos cuando ha manifestado que como Monago ha rechazado su ayuda y su compromiso con la gobernabilidad de Extremadura no le quedaba más remedio que presentar una moción de censura porque las cosas no van bien y es necesario un cambio.



A su juicio, es la única salida, "no es lo más cómodo", pero es lo que tiene que hacer por sentido de la responsabilidad. La moción de censura, firmada por los 28 diputados socialistas, se justifica en siete puntos, el primero de ellos que Extremadura es más pobre después de tres años de gobierno de Monago, ya que el Producto Interior Bruto (PIB) ha caído en 750 millones de euros.



También recoge que la deuda pública ha pasado del 10,9 al 16,2 del PIB y que Extremadura "bate récords de desempleo" con 160.300 parados. Los socialistas consideran, además, que Extremadura ha dejado de converger con España y Europa, que es más injusta, más desigual -con 54.200 hogares en paro- y está ahora peor tratada por el Gobierno central, ya que las inversiones han caído 500 millones en tres años de legislatura.



El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha dicho hoy que si no prospera la moción de censura anunciada por el socialista Guillermo Fernández Vara, éste debe dimitir por "responsabilidad" con el pueblo extremeño.



En su intervención en respuesta al líder de IU, Pedro Escobar, en el debate sobre el estado de la región, Monago ha respondido nuevamente a Vara sobre su anuncio de moción de censura, que ha calificado de "irresponsable" y que supone, a su juicio, "anteponer su interés personal por encima de los intereses generales" de la región.



Monago ha considerado un "error" el anuncio de Fernández Vara, un error, ha dicho, que "le tienen que hacer pagar los extremeños", por lo que si no prospera la moción de censura "los extremeños le van a pedir la dimisión por responsabilidad", ha indicado.