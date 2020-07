Fernández Vara: "Algunos de los que han aparecido en quinielas igual ni están"

Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE en Extremadura, ha sido entrevistado en Herrera en la Onda, de Onda cero, donde ha expresado la necesidad del PSOE de mirar hacia adelante para salir del Congreso Ordinario en febrero con "caras nuevas y un proyecto renovado".

Vara entiende que de aquí a que los precandidatos se manifiestan "quizá hay sorpresas" ya que "algunos que hasta ahora no han aparecido en alguna quiniela estarán presentes e igual algunos que han aparecido en alguna quiniela ni están".



"Si no se abre un profundo debate interno dentro del PSOE las soluciones que se lleven a cabo serán de maquillaje", ha insistido el líder del PSOE en Extremadura.



"En su día dije que el mejor candidato era Rubalcaba. Cuando llega un Congreso como éste hay que marcar unos tiempos que nos obligan a no pronunciarnos hasta ver qué es lo mejor para el partido, que debe ser fruto de una reflexión. No es una cuestión de cariños ni afectos", ha explicado el político socialista.

"Una parte importante de lo que nos ha pasado es porque lo que hemos hecho creíamos que era lo mejor para España. No pude ver la entrevista a Alfonso Guerra, con algunas cosas que dijo puedo estar de acuerdo, pero no creo que sea el momento de hacer leña del árbol caído. Hay que montar el proyecto de futuro y no montarlo sobre las cenizas del pasado", ha terminado diciendo Fernández Vara.