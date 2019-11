Félix Tezanos (CIS): "No soy adivino"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado que no va a dimitir y achaca las diferencias que han existido entre su última macroencuesta y los resultados electorales a la bajada de la participación y las "variables" ocurridas en las últimas semanas, en referencia a la exhumación de Franco y los disturbios en Cataluña.

El organismo dio al PSOE entre 133 y 150 escaños, lejos de los 120 diputados que ha obtenido finalmente en las elecciones del 10-N, e infravaloró los resultados del PP, que ha obtenido 88, frente a la horquilla de entre 74 y 81 escaños que le otorgaba el CIS en octubre. Además, no consiguió prever el auge de Vox, que ha obtenido 52 parlamentarios frente a los entre 14 y 21 escaños que pronosticó el CIS y no se acercó a la caída de Ciudadanos, a quien dio entre 27-35 diputados y, finalmente, ha conseguido 10. También falló con Unidas Podemos y con Esquerra (ERC), que han sacado menos escaños de los que les auguraba.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Tezanos ha recordado que él "no es adivino" y el CIS "no es una casa de adivinanzas". Según ha explicado, la encuesta que se publicó en octubre reflejó lo que "pensaban los españoles en ese momento", 40 días antes de los comicios, y que entonces mucha de la gente encuestada aún no tenía decidido su voto. De ahí que los resultados hayan cambiado en este periodo, en el que, a su juicio, se han producido "dos efectos": la bajada de participación, con respecto a los anteriores comicios del 28 de abril y "acontecimientos" como la exhumación de Franco o los disturbios en Cataluña.

"Lo de Vox es pasajero"

"Lo de Cataluña ha sido muy impactante", ha apuntado para señalar que hay votantes que han ejercido su derecho "asustadas". "Ha influido en el proceso", ha insistido. Del mismo modo, ha defendido el procedimiento que lleva a cabo su equipo y rechaza las críticas por las horquillas tan amplias que presentan. Esto se debe, según ha explicado, a que en provincias pequeñas las personas encuestadas pueden oscilar entre las 300 y las 900, mientras el tercer escaño se consigue por una diferencia de votos muy pequeña. Eso hace, sostiene, que el margen de error pase del 0,7% de la encuesta en general, al 4% en estos puntos. "Al CIS no hay que pedirle que acierte como la Lotería, sino que sea información buena, contrastable y que se transmita con transparencia", ha insistido. En este sentido, Tezanos ha reconocido que el auge de Vox no se preveía en la macroencuesta porque es consecuencia de este sistema del tercer escaño de provincias y porque no se registró en la encuesta un gran electorado de extrema derecha. Y es que, según el presidente del CIS, los que han votado al partido de Santiago Abscal no lo han hecho porque compartan su ideología, sino por "hastío", por "inseguridad social" y por la situación de Cataluña.

De hecho, cree que estos resultados de Vox son algo "pasajero" porque, según ha indicado, en España predominan las mayorías de izquierdas y las minorías de derechas con un centro que "bascula" la política del país. Aún así, ha señalado que los partidos denominados de centro tienen "un mal de ojo" en España y ha enumerado la desaparición de UCD, del CDS, de UPyD y, ahora, la caída de Ciudadanos. Sobre los motivos de estos resultados, Tezanos señala que algunos votos han "vuelto" al PP, y la "gran parte" han recalado en Vox. Para el presidente del CIS, Ciudadanos ha "tirado piedras contra su propio tejado" con actos y acuerdos que, a su juicio, han supuesto un "blanqueo" de la extrema derecha. Tras estas explicaciones, el responsable del CIS ha rechazado las peticiones de dimisión que, este lunes, llegaban desde el PP. Para el responsable del CIS, "no es una novedad" ya que, según ha indicado, el partido liderado por Pablo Casado ya estaba reclamando su marcha "antes de que hubiera llegado a la sede del CIS". "Forma parte de lo habitual", ha apuntado.