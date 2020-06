Felipe González: "A Maduro lo único que le queda es negociar cómo se va"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado en una entrevista en 'Más de uno' que es difícil que haya un cambio en Venezuela si "las Fuerzas Armadas sostienen con la punta de sus bayonetas a la tiranía de Maduro", aunque recuerda que no hay unanimidad, "hay bastantes militares de cierto nivel que están encarcelados y perseguidos".

González aclara que "no pretendo que haya un golpe de Estado militar, en el momento que digan que son constitucionalistas y que no intervienen contra el pueblo, no hace falta empujar a Maduro , "solo quedaría negociar cómo se va".

Por otro lado, considera que no es quien para decirle al Gobierno de Pedro Sánchez qué es lo que debe hacer, pero asegura que los estados miembro de la Unión Europea esperan que "España tenga un conocimiento añadido". Por ello, declara que la UE tiene "que fijar esa posición común y la manera más correcta es reconocer el poder de la Asamblea y de su presidente Juan Guaidó".

Dentro de la posición común que fije la Unión Europea, González asegura que España tiene que ser quien lidere la posición conjunta en el ámbito europeo. "Le guste o no, España tiene el privilegio y la carga de afirmar su posición", ha señalado el exmandatario, quien ha asegurado que los socios europeos "esperan" que en temas latinoamericanos Madrid tenga un "conocimiento añadido".

"Sería difícil de entender para España que el primero en marcar posición de lo que pasa en Venezuela fuera otro país: Francia, Alemania o el que sea", ha indicado.

Preguntado por la posición del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido que no coincide en su papel en la crisis venezolana. Zapatero participó como facilitador del diálogo entre Gobierno y oposición en 2016, un proceso que González vio con buenos ojos.

No obstante, para González el hecho de que el diálogo "no tuviera un perímetro ni objetivos claros" terminó sirviendo para que Maduro ganase tiempo, permaneciera en el poder y "engañara" a todo el mundo. Según ha dicho, ese proceso terminó facilitando una debilitación de la oposición, intercambio de presos y empujando a más venezolanos al exilio.

