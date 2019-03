Felipe González, preocupado por el "vuelo bajo del debate institucional" y actitudes como la de Rufián

En declaraciones en "Los Desayunos de El Periódico de Extremadura", ha expresidente del Gobierno, Felipe González, ha comentado que actitudes como la de Gabriel Rufián "pone en crisis a las instituciones", pues alrededor de este tipo de situaciones surge un debate parlamentario "de vuelo bajo".



Un debate "marcado más por las descalificaciones que por el análisis político", ha agregado el expresidente del Gobierno, que ha estado acompañado en este acto por el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el director del diario, Antonio Cid de Rivera.



González ha expuesto que la Constitución española, tema que ha centrado su intervención, tiene más vocación garantista de la independencia judicial que si el ministro/a de Justicia, como ocurre en Francia, tuviera los poderes que en España tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Sobre el modelo de elección de quienes integran esta última institución, González se ha preguntado cuál es la razón para creer que la autoelección por parte de los jueces y fiscales "garantiza la representación y la independencia".



Bajo el marco de la celebración del 40 Aniversario de la Carta Magna, González ha incidido en lo que, a su juicio, es "la crisis institucional" que presenta el país como consecuencia de "malas prácticas políticas".



A su juicio, cuando "judicializamos los problemas políticos porque no tenemos ni talento ni talante para resolverlo, o cuando los perdemos en la Cámara optamos por personarnos ante la Justicia para ganarlos", y esto se convierte en "un hábito permanente", lo que se produce es una "judicialización de la justicia".



"Llega un momento que judicializamos tanto, que el destino de España, como Estado social y democrático, lo ponemos en manos de la Justicia", ha incidido.



Para el expresidente del Gobierno, la democracia, "el menos malo de los sistemas, no garantiza el buen gobierno. Lo que garantiza es que se puede echar al Gobierno que no queremos".



En referencia a la petición de Cs de no indultar a los presos del "procés", González ha dicho, tras remarcar el carácter garantista de la Carta Magna, que "estos señores, constitucionalmente, tienen todos los derechos, incluso la presunción de inocencia".



"Si queremos tener cierta superioridad democrática y ética en esta batalla, extraordinariamente importante para España, tenemos que ser muy rigurosos con el respeto a las garantías constitucionales", ha manifestado González.



Asimismo, ha dicho que el artículo 155 de la Carta Magna es un mecanismo político y no judicial para actuar "frente a la deslealtad institucional". "Una muestra de la fortaleza de nuestra Constitución es que, a pesar de nuestra dejación de responsabilidad, España sigue siendo un país con una soberanía de todos los españoles y con un territorio cuya integridad no se ha visto afectado", ha añadido.



En relación a una posible reforma de la Carta Magna, de la que se ha mostrado partidario, González ha manifestado que "hay que adaptarla a la nueva realidad y a los desafíos de futuro", como el cambio climático, entre otros aspectos.