Felipe González: "Se acerca el final de ETA, pero algunos quieren alejarlo del horizonte"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado este lunes que cada vez que se acerca el final de la banda terrorista ETA "hay determinados actores que alejan el horizonte" del fin de la violencia hasta que "sean ellos los protagonistas", en referencia a las críticas del Partido Popular.



En una entrevista a Televisión Española, González ha recordado las palabras de su predecesor en el cargo José María Aznar en las que pedía a la sociedad ser generosa ante el final de la banda. "Existen unas cosas rarísimas, cada vez que se acerca el final de ETA hay determinados actores que alejan el horizonte para decir esto no es así. Siempre va a haber un poco más hasta que sean ellos los protagonistas", ha comentado.



Al ser preguntado por las declaraciones del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, en las que decía que quienes acudían a la Conferencia de Paz pensando que están en Irlanda "no tienen ni puñetera idea", el expresidente del Ejecutivo ha criticado que el dirigente popular "no ve más allá de su propia cabeza".