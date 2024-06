Feijóo responde a Bolaños ante su giro sobre el CGPJ: el acuerdo es "muy claro" y "o se vota la ley en su totalidad, o no se hará"

El acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del CGPJ sigue trayendo cola. Tanto que, Feijóo y Bolaños han protagonizado un pequeño 'rifirrafe'. El líder del PP ha querido dejar claro al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que el acuerdo sellado en Bruselas sobre el Consejo General del Poder Judicial es "muy claro", ya que la ley registrada de manera conjunta mandata al Consejo entrante a que "en seis meses emita una propuesta de reforma de la ley de acuerdo con los estándares europeos al objeto de concretar la mayor participación" de los jueces.

"O se vota en su totalidad, o no se hará"

"Al señor Bolaños, lo que si le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará porque el acuerdo, es muy claro: es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo. Tramitarla y aprobarla en el mismo pleno", resaltaba, reconociendo a su vez que se trata de una de las cuestiones que "más tiempo" les supuso redactar y consensuar.

Preguntado por las palabras del ministro Bolaños acerca de que el acuerdo no compromete al Partido Socialista en el cambio del sistema de elección de los vocales, Feijóo ha respondido señalando que él comprende que "el modelo del Partido Socialista no es el protagonismo de los jueces en la elección de sus pares en el Consejo". "Esa no es la postura del Partido Socialista. Eso es evidente. La nuestra sí que la es", decía. Además, añade que en la disposición adicional de la ley pactada "lo que dice es que se le mandata al Consejo" entrante a que "en un plazo de seis meses emita una propuesta de reforma de la ley de acuerdo con los estándares europeos al objeto de concretar la mayor participación" de los jueces.

"Lo que la ley no distingue, no conviene que lo distingan las partes"

Feijóo ha lanzado un aviso al Gobierno, que "lo que la ley no distingue, no conviene que lo distingan las partes". "Y además, es que el Consejo tiene un mandato imperativo, que es que tiene que hacer eso. Por lo tanto, sería muy sorprendente que se le diga al Consejo, haga usted eso, y que nos da igual lo que haga", ha explicado.

También ha considerado que, "si Europa no hubiese estado en esta mesa, esto no hubiese salido". "Es evidente que si Europa no estuviese a punto de firmar el informe de Estado de Derecho, que tiene que emitir en este mes de julio, es decir, a partir de la próxima semana, probablemente el Gobierno no hubiese querido firmar esto", incidía.

"No hay consignas"

El líder del PP ha querido resaltar que "los vocales del Consejo General del Poder Judicial van a votar a quien consideren oportuno". "No hay consignas. No hay sugerencias", ha dicho para destacar la "enorme responsabilidad" que tienen en los próximos años.

Considera que con este pacto han conseguido "preservar el Consejo para que no caiga" en el "control" del Gobierno como considera que "ha caído el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado o los organismos reguladores". "Lo que el PP no quería es que el Gobierno controlase el CGPJ y que se profundizase en la independencia. Para mí es dolorosísimo ver lo que se ha hecho en el Tribunal Constitucional y yo no podía aceptar que se hiciese lo mismo en el Consejo", ha manifestado.

