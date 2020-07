Feijóo, tras las palabras de Rajoy: "Acreditó su honorabilidad al poner su patrimonio a disposición de todos los españoles"

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que resulta "difícil pedirle más" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su comparecencia de ayer en la que negó haber recibido dinero negro, pues "acreditó su honorabilidad" al poner su patrimonio "a disposición de todos los españoles".

"Cuando una persona acredita como acreditó Rajoy, con la contundencia que lo hizo, su honorabilidad y cuando pone a disposición lo más valioso que tiene una persona que es la acreditación de su patrimonio y renta, que pone a disposición de todos los españoles, difícil es pedirle más", ha señalado en respuesta a preguntas de los periodistas.

"Lo importante es que el presidente habló alto y claro"

"Insisto, fue tan contundente en su expresión que me parece que no cabe más, habrá gente que lo crea, habrá gente que no lo crea, habrá gente que crea al señor Bárcenas y habrá gente que no lo crea", ha agregado.

Así las cosas, el presidente del Partido Popular de Galicia ha zanjado sobre Rajoy que "lo importante en este caso es que el presidente habló alto y claro".

Ya fuera de la comparecencia del presidente autonómico, preguntado por un reportero de un programa de humor sobre si su partido es más de chorizo o de lacón (este domingo se celebra la fiesta del cocido que tiene lugar en Lalín) Feijóo ha respondido: "A mí me gusta más el lacón". "En mi partido no lo sé, pero pregunte a cada uno de ellos, pero me da la sensación de que el lacón es algo tan importante como el jamón, chorizos hay muchos", ha apuntado sonriendo.

"Comprendo que todo el mundo pida explicaciones"

Por otro lado, ha dejado claro que él no es "la persona adecuada" para hablar de una supuesta financiación ilegal de los populares gallegos en 1999, pues ha hecho hincapié en que por entonces no militaba en el partido y ha remarcado que "se dará buena cuenta de esa investigación en el ámbito judicial".

"Yo comprendo que todo el mundo pida explicaciones y nosotros tenemos la obligación de darlas, es muy fácil dar explicaciones sobre ese asunto, es un asunto en primer lugar que está 'sub judice', en segundo lugar creo recordar que es de los años noventa, año 99 aproximadamente, en tercer lugar yo no estaba militando en el Partido Popular en el año 1999 y en cuarto lugar: supongo que se dará buena cuenta de esa investigación en el ámbito judicial", de este modo ha contestado Feijóo a preguntas de la prensa sobre la reclamación de la oposición gallega de que "dé la cara" por una supuesta financiación ilegal del PPdeG.