Pere Aragonès, en el Senado: "La amnistía es el punto de partida para el referéndum" de independencia

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha acudido este jueves al Senado para defender la amnistía y el derecho a celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, en medio de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

Aragonès, de este forma, ha reclamado al PP no usar “Cataluña para las batallas partidistas” y ha defendido que es “imprescindible” la amnistía, pero que “no es un punto final, sino el punto de partida” de un camino que debe acabar con el referéndum.

Así lo ha expresado en su intervención, íntegramente en catalán, ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, en la que, entre otras cosas, ha dejado claro que acudía "a defender el bienestar y prosperidad” de los catalanes.

Sin escuchar las réplicas

El líder catalán, sin embargo, no se ha quedado a escuchar las réplicas de los presidentes autonómicos del PP y, alegando "problemas de agenda", ha abandonado el Senado tras su discurso, algo que no ha sentado bien a los 'populares' presentes en la Cámara.

"Es difícil entender que luego no haya diálogo, que venga a hablar solo y a tener un monologo y no a escuchar a los demás", ha señalado el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, quien también ha considerado "incomprensible" que no acuda a la Comisión ningún representante del Gobierno ni de los gobiernos autonómicos del PSOE.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, también ha criticado estas ausencias y ha dicho, en referencia a Aragonès, que el presidente catalán "no quiere escucharnos a los demás, estamos acostumbrados".

¿Negociaciones encalladas?

La intervención de Aragonès llega, por último, cuando las negociaciones del PSOE con los partidos independentistas parecen encalladas precisamente por la insistencia de ambas formaciones -Junts y ERC- en incluir el referéndum en el 'paquete' de condiciones que piden a Sánchez a cambio de la investidura.

La información que rodea al diálogo entre ambas partes es, en cualquier caso, escasa por el mutismo de las formaciones (sobre todo del PSOE). y más allá de los implicados, nadie sabe realmente dónde se están fijando los límites.