Feijóo, contundente contra Vox: "A mi no me impone chantajes nadie (...) Abascal ha ayudado a Sánchez"

El Partido Popular ha puesto en marcha todos los mecanismos para atajar la ruptura de Vox con sus gobiernos autonómicos. Ha sido una mañana plagada de ceses e incluso con alguna rebelión dentro del partido de Santiago Abascal. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este viernes para abordar el tema, cargando con dureza contra el partido de Santiago Abascal. Asegura que a él "nadie le va a imponer chantajes" y destaca que "Abascal ha ayudado a Sánchez".

Durante su comparecencia ha hecho hincapié en que el movimiento "irresponsable" de Vox tras el reparto de migrantes ayuda al presidente del Gobierno. Defiende que el PP no "dará la espalda" a "quien más precisa auxilio", en alusión a los menores migrantes llegados a España. Confirma que el Partido Popular va "a seguir adelante con todos los compromisos". "Los Gobiernos del PP que funcionaban con Vox van a seguir funcionando".

"El PP va a asegurar el buen gobierno. No oculto porque no sería sincero, que algún tipo de dificultad añadida van a tener. Pero confío plenamente en los presidentes autonómicos, a los que quiero agradecer su sentido de Estado y su liderazgo. Redoblarán su responsabilidad para paliar la irresponsabilidad perpetrada. Seguiremos demostrando que somos mejores que cualquier gobierno de España, empezando por el de la nación", ha puntualizado el líder popular.

Núñez Feijóo destaca que "no estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa". "El PP a nivel Nacional y en cada comunidad cumplirá siempre la ley, asumirá responsabilidades como partido de Estado y partido de Gobierno. Y será siempre solidario con todo lo que pase en cualquier punto de nuestra nación", ha esgrimido.

"No daremos la espalda a quien más precisa auxilio. La política migratoria no consiste en lavarse las manos como el PSOE ni en cerrar los ojos como plantea Vox. Para nosotros el problema de una parte de España es el problema de toda España. Curiosa forma la de entender el patriotismo, la de dejar abandonados a comunidades que lo están pasando mal. Esa no es nuestra forma de entenderlo".

Afirma que Pedro Sánchez, al igual que ERC, se "desentienden" de la "suerte de los menores no acompañados". Matiza que las comunidades pueden ayudar "hasta el limite de su capacidad máxima". Habla de "desastre de la política migratoria del Gobierno". "Estamos sometidos a una pinza: al castigo del Gobierno socialista y a la irresponsabilidad de Vox. Gobernar implica afrontar problemas y no rehuirlos. Hoy sí está agradecido a Vox el PSOE, una vez más".

Vox "parece que aspira siempre a ser oposición". "Formalmente al PSOE pero activamente al PP con el que se ha obsesionado", ha destacado Feijóo, que exclama: "A mi no me van a imponer chantajes nadie. Se han equivocado de persona. No me voy a equivocar cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el Gobierno. Los españoles se merecen que alguien levante la bandera de la responsabilidad. Lo hará el PP".

