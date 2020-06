Feijóo confía en lleguen menos candidatos al congreso del PP: "Sería un problema llegar con el partido dividido en 7"

El presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez-Feijóo , confía en que "habrá una selección natural" y serán dos o tres los candidatos a sustituir a Mariano Rajoy que lleguen al congreso del PP que se celebrará los días 20 y 21 de julio: "Sería un problema para nosotros llegar con el partido dividido en siete", ha afirmado.

En declaraciones a Onda Cero, Feijóo ha incidido en que prefiere que los aspirantes sean menos. "Creo que va a haber una selección natural cuando los votantes acudan a la urna. Ahí va a haber una selección natural y serán dos o tres como máximo y los compromisarios tendrán que decidir, si es que previamente no pactan (entre ellos)", ha comentado.

Conforme ha explicado, cuando se eligió sucesor a Manuel Fraga como presidente del PP gallego, eran cuatro los candidatos pero a la recta final sólo llegó una lista. "En la primera vuelta pasamos dos y en el momento del congreso yo me puse de acuerdo con el otro compañero y formamos una candidatura de unidad. Creo que ahora será similar", ha afirmado.

Feijóo ha rehusado pronunciarse sobre favoritos y dice que si bien, "probablemente" tenga ya claro a quién dará su aval, prefiere "esperar a que termine la campaña" para posicionarse en público. "Mientras nuestros compañeros en toda España no voten, no creo que debamos, al menos yo, tomar una posición", ha señalado.

Según ha afirmado "tres aspirantes" se han puesto en contacto con él y aunque no ha querido dar sus nombres, sí ha concretado que "de los tres aspirantes dos son mujeres", es decir, Soraya Sáenz de Santamaríay María Dolores de Cospedal, las únicas aspirantes femeninas en liza, quienes le han explicado "por qué se presentan".

En cuanto al paso atrás que dio cuando, contra todo pronóstico, decidió no postularse, Feijóo ha incidido en que se debe a los gallegos, que "no habrían entendido" que su presidente, comprometido en 2016 a agotar la legislatura, dimitiera "en una semana". "Cumplir la palabra dada no cotiza al alza, pero para mi sí", ha sentenciado.

Descarta que tenga que ver su decisión con la posibilidad de que aflore algún capítulo polémico de su vida. "Evidentemente, si tuviese miedo a eso sería muy difícil ser presidente de una comunidad autónoma. Las cosas que han salido de mí las conocen todas y han salido antes de ser presidente y con los aciertos y los errores, han confiado en mi", ha apostillado.

Feijóo se habría presentado en 2020

El presidente de la Xunta de Galicia afirma que se habría presentado a liderar el partido si la decisión se hubiera tenido que tomar en 2020, pero en este momento su "compromiso" con Galicia está por encima de sus "intereses políticos o partidarios". Además, pide que ahora se escuche a los candidatos y se vote "con conciencia".