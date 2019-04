Federico Trillo ha atendido a los medios en la puerta del Consejo de Estado y ha aclarado a los medios que "esta es mi profesión, la he ganado por oposición y lo que les ruego es que me dejen trabajar en paz, Yo ya no soy un cargo público".

El exministro de Defensa ocupa este puesto después de abandonar la embajada de España en Londres. Cesó en el cargo cuando el Ministerio de Defensa asumió la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente del YAK 42.