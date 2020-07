El PP exige explicaciones a Rubalcaba por el presunto "espionaje" a Génova

Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, ha exigido "explicaciones" al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre las informaciones que apuntan a la existencia de una trama policial corrupta que habría expiado al PP cuando Rubalcaba era ministro del Interior y ha asegurado que su partido no descarta iniciar acciones legales.



En una rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova, Hernando ha denunciado la "extraordinaria gravedad" del asunto publicado por el diario 'El Mundo', que, de confirmarse, estaría desvelando la existencia de "una trama de corrupción en el Ministerio del Interior" relacionada además "con asuntos que tienen que ver con el espionaje al principal partido de la oposición".



De hecho, el portavoz del PP, ha insistido en que, si se confirma, esta trama no sería sólo "corrupción policial", sino una "trama policial corrupta" organizada para "crear un 'Watergate' desde el Gobierno contra el principal partido de la oposición".



El dirigente 'popular' ha expresado su confianza en que la Justicia "llegue hasta el fondo del asunto cuanto antes" y que se puedan depurar "en su caso" las responsabilidades "que sean oportunas". Dicho esto, ha explicado que el PP va a "estudiar el asunto" y no descarta personarse como acusación.