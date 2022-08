El PP exige la comparecencia en el Senado de la ministra de Transporte por el accidente del tren en el incendio de Bejís

Tras lo ocurrido con el tren de Castellón, el Partido Popular exige la comparecencia en la comisión de Transportes del Senado de la ministra de Transportes, la socialista Raquel Sánchez. Además, desde el PP piden que explique la gestión del incidente de este martes en el que un tren de Renfe entre Valencia y Zaragoza tuvo que interrumpir su marcha ante la proximidad del incendio de Bejís, Castellón, lo que provocó varios heridos.

En un comunicado, la senadora por Castellón y portavoz 'popular' en la provincia, Salomé Pradas, solicita al Gobierno que dé las explicaciones pertinentes de "por qué no se dio la orden de suspender el tráfico del convoy" que cubría la línea Valencia-Zaragoza, y que atravesaba la zona afectada por el incendio forestal declarado en Bejís.

"La ministra de Transportes debe dar la cara y explicar por qué el convoy circulaba por la zona afectada por el incendio forestal declarado en Bejís, en la provincia de Castellón, y por qué no se dio la orden de suspender el tráfico ferroviario en plena situación de emergencia por el incendio forestal, que ha derivado en que 20 personas hayan sufrido heridas por quemaduras, tres de ellas en situación grave y una muy grave", indica la senadora por Castellón, Salomé Pradas. "¿Cómo es posible que un tren acabara atravesando la zona del incendio?", se pregunta Pradas. "Desde el Partido Popular esperamos y deseamos el pronto restablecimiento de los heridos", añade Pradas.

Por todo ello, los portavoces del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la senadora por Castellón Salomé Pradas, al amparo de lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Cámara, piden a través de la Presidencia del Senado la comparecencia ante dicha Comisión de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, "para que informe sobre la gestión de la emergencia del convoy ferroviario que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza el 16 de agosto de 2022 y que derivó en que 20 personas sufrieran heridas por quemaduras, 3 de ellas graves, al no suspenderse el tráfico ferroviario como consecuencia del incendio iniciado en Bejís (Castellón)".

Una veintena de heridos, tres de ellos graves

El convoy que circulaba entre Valencia y Zaragoza tuvo que interrumpir su marcha al encontrarse con el fuego iniciado en Bejís, que ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas. El suceso causó un veintena de heridos, de los cuales tres de ellos graves.

"Es una frivolidad intolerable que la ministra no haya dado ninguna explicación tras 24 horas del episodio de pánico vivido en el tren Valencia-Zaragoza", ha escrito en su cuenta de Twitter el portavoz de Transportes del PP, Andrés Lorite. "¿Por qué no se cortó la circulación a causa del incendio de Bejís? ¿Por qué no había interventor a bordo?".