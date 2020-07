El exalcalde de Lloret de Mar dice que no ha recibido "ni un sobre, ni un euro" de la mafia

El exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y diputado del Parlament catalán, Xavier Crespo, ha asegurado este domingo que no ha recibido "ni un sobre, ni un euro" de la presunta trama que relaciona a la mafia rusa con el municipio.

En declaraciones a la emisora Rac1, Crespo ha negado todas las acusaciones vertidas hacia él y ha indicado que no se plantea dejar su acta de diputado si resulta imputado.

"En mi conciencia no puedo ser imputado, porque esto no es verdad", ha declarado, y ha explicado que las acusaciones contra él fueron investigadas y desestimadas por el juzgado de Blanes y el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), por lo que no entiende que la Audiencia Nacional vuelva al tema.

Sobre su relación con Andrei Petrov, cabecilla del grupo detenido acusado de un delito de blanqueo de capitales, ha argumentado que le creyó porque consideraba que su empresa era "muy potente", ya que pertenecía al grupo Gazprom. "De Petrov sabía que era una empresa que ya llevaba años aquí. Mi relación con él ha sido la de cumplir la legalidad", ha añadido.

Crespo ha apuntado que el portavoz del Moviment Independent de Lloret, Marc Fuertes, está en su contra "desde hace unos cuantos años", por lo que ha presentado contra él siete querellas al considerar que le ha difamado.