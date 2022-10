Estos son los sueldos de los altos cargos del Estado en España

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluyen una subida salarial del 4% para los funcionarios que también se aplica a los ministros y al presidente del gobierno. Así, por primera vez, el jefe del ejecutivo cobrará por encima de 90.000 euros brutos anuales, exactamente 90.010. Este año, su sueldo es de 86.542 euros.

Las tres vicepresidentas del Gobierno -Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera- percibirán 84.600 euros cada una.

No es el momento ahora en el que los primeros que tengan claro cuál va a ser su retribución salarial sean los políticos

Para la oposición, la subida es "incoherente", según afirman desde el Partido Popular. "No es el momento ahora en el que los primeros que tengan claro cuál va a ser su retribución salarial sean los políticos, asegura Pedro Rollán, vicesecretario de coordinación local y autonómica del Partido Popular. Para Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, "no puede ser que el Gobierno de España se esté subiendo el sueldo mientras no se sabe cómo se van a pagar las pensiones".

De todas formas, el presidente y los miembros del gobierno no son los cargos públicos que más cobran. El sueldo más alto es para el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano Sánchez, que percibirá 167.169 euros. La segunda autoridad mejor remunerada será la vicepresidenta del Constitucional, Encarnación Roca, con 157.133 euros.

Consulta el sueldo de los altos cargos

Estas son las retribuciones de los principales altos cargos del Estado previstos para 2023 en los presupuestos generales:

- Presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano: 167.169 euros

- Vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca: 157.133 euros

- Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes: 151.186 euros

- Presidentes de Sección del Tribunal Constitucional: 149.444 euros

- Magistrados del Tribunal Constitucional: 141.757 euros

- Presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano: 130.771 euros

- Vocales del CGPJ: 130.390 euros

- Presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas: 98.741

- Presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega: 90.383 euros

- Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: 90.010 euros

- Vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera: 84.600 euros

- Ministros del Gobierno: 79.415 euros

- Secretarios de Estado y asimilados: 77.891 (sin pagas extras)

- Subsecretarios y asimilados: 69.059 (sin pagas extras)

- Directores generales y asimilados: 59.047 (sin pagas extras).