La esposa de Bárcenas asegura que "no llega a fin de mes" porque vive con 300 euros al mes

La esposa del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que "no llega a fin de mes" porque, debido al bloqueo de sus cuentas bancarias, se ve obligada a vivir con 300 euros al mes.



Iglesias, que ha declarado durante una hora y media como imputada en el 'caso Gürtel', ha dicho que sobrevive gracias a la ayuda económica de su madre, que está enferma y tiene 88 años, y su hermana.



Con esta cantidad, que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desbloqueó de sus cuentas el pasado 29 de enero, ha explicado que debe afrontar los gastos de su hogar, los de su hijo Guillermo y los generados por la estancia de su marido en la prisión de Soto del Real (Madrid), incluyendo desplazamientos y gasolina.



La imputada también ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exsecretario general de la formación Javier Arenas les dijeron, en la reunión en la que se pactó su salida como responsable de las finanzas 'populares', que "todo iba a seguir igual".



En concreto, ha descrito la reunión que ella y su marido tuvieron en marzo de 2010 en el despacho de Rajoy y en la que se trataron "las condiciones de salida" del exsenador, que incluían una "indemnización en diferido" --en palabras de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal--, coche oficial, secretaria y una sala en la sede de Génova.



En este sentido, la esposa de Bárcenas ha dicho que Rajoy y Arenas les prometieron estas condiciones porque tenían mucho "afecto y cariño" a Bárcenas y consideraban que merecía este tratamiento.



Iglesias también ha asegurado desconocer todas las operaciones bancarias y comerciales por las que ha sido preguntada y se ha limitado a decir que firmaba todo lo que le pedía su marido. En un punto de la comparecencia, Ruz le ha enseñado unos documentos relativos a una comisión rogatoria de Suiza. "No sé francés", ha alegado. "Yo tampoco pero eso se entiende", le ha rebatido el magistrado.



El juez Ruz ha preguntado a Iglesias por varios ingresos en metálico, entre los que se encuentra uno de 500.000 euros que la esposa del antiguo responsable de las finanzas 'populares' realizó el 19 de enero de 2006 y que justificó con la venta de unas obras de arte.



Además, en marzo pasado pidió información a Bankia para que identificara a las personas que entre los años 2004 y 2007 realizaron ingresos por valor de 294.600 euros en una de las cuentas que Iglesias tenía en la entidad.



Se trata de un movimiento de 120.000 euros que se realizó el 5 de marzo de 2004, otro de 74.000 euros fechado el 16 de marzo de 2005, un tercero de 75.600 euros que se produjo el 21 de marzo de ese mismo año y una cuarta operación por valor de 25.000 euros que la entidad registró el 3 de octubre de 2007.



Ruz reclamó esta información a la sucursal de Bankia situada en el número 32 de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, a la que envió el pasado 25 de marzo a agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria para realizar un requerimiento de información que, de no encontrar colaboración en los trabajadores de la entidad, se habría convertido en registro.



Además, solicitó información sobre el "puesto" que desempeñaba el trabajador de Bankia identificado como Javier Barca y que pidió el 6 de noviembre de 2008, tres meses antes de que estallara el 'caso Gürtel', una caja en la que se guardaban los resguardos de los ingresos en efectivo, que la entidad no ha logrado encontrar.



En relación con el pago de un cheque de 149.000 euros que Iglesias ingresó el 12 de abril de 2005 en una sucursal del Santander en Barcelona, la entidad bancaria contestó que el beneficiario de la operación fue la inmobiliaria Neu 1500 S.L., que edificó la urbanización en la estación de esquí de Baqueira Beret en la que Bárcenas e Iglesias tienen una vivienda.



El juez también pidió a la sociedad que justificara el ingreso de este cheque así como de otro por valor de 52.395,40 euros que aparecía documentado en la información remitida por la entidad financiera.



La vivienda, que está situada en el municipio ilerdense de Naut Arán, está embargada desde el verano pasado cuando el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 ordenó el decomiso de los bienes del extesorero y su mujer para que cubrieran las fianzas de 43,2 y 6 millones de euros, respectivamente, que podrían imponérseles en un juicio en concepto de responsabilidad civil.



Iglesias está imputada en el 'caso Gürtel' por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. A su marido se le atribuyen estos mismos delitos y el de cohecho.