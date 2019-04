Espinar: "Cifuentes suele salir a dar explicaciones muy rápido y hoy parece que está escondida y sin saber qué decir"

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha criticado que Cristina Cifuentes aún no se haya pronunciado sobre la presunta falsificación de sus notas para obtener un máster. "Cristina Cifuentes suele salir a dar explicaciones muy rápido y hoy parece que está escondida y sin saber qué decir", ha apuntado.

"Cifuentes tiene un problema y es que es una gobernante que semana sí y semana no tiene que salir a explicar que no es corrupta", ha señalado en una entrevista en Espejo Público. Espinar considera que "alguien que preside la Comunidad de Madrid tienen que tener la suficiente solvencia ética y moral como para que no tener que estar todas las semanas defendiéndose".

"En julio presentamos una moción de censura porque entendemos que está éticamente inhabilitada para ser presidenta de la Comunidad de Madrid porque estuvo en el amaño de un contrato para la concesión de la cafetería de la Asamblea de Madrid a una empresa, a la vez que estaba adjudicando y en el comité evaluación, a la vez que estaba en Fundescam, que era la fundación del PP que recibía financiación ilegal de la empresa adjudicataria de esa cafetería", ha reiterado el secretario de Podemos Madrid.