La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recibido su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en al WiZink Center, uno de los puntos de vacunación masiva junto al Hospital Enfermera Isabel Zendal y el estadio Wanda Metropolitano.

La expresidenta ha defendido esta mañana la gestión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la vacunación contra el coronavirus, tachando de "excelente" la administración y apuntando que "el problema es que no llegan vacunas" a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "presuma con la pegatina de España en las cajas".

Tras recibir la vacuna contra el COVID-19, ha señalado que "de momento" no ha tenido "ni media reacción", pero que tuviera "un poco" no pasaría nada. "No hay cola y si tuvieran más vacunas, podrían vacunar a más gente", ha dicho.

Aguirre ha llevado para protegerse una mascarilla con las siglas 'Viva el Rey de España' para contrarrestar que "Podemos está atacando a la Monarquía", que junto a la Democracia es "uno de los sistemas donde mejor se protegen los derechos y libertades de los ciudadanos".

Aumenta la lista de ministros que se vacunan

Hay ya 4 ministros vacunados contra el coronavirus, el primero fue Miquel Iceta, después Margarita Robles, Manuel Castells y este miércoles ha sido José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, el que ha recibido la primera dosis de la vacuna Astrazeneca.

Este martes veíamos vacunarse también al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y esta mañana ha sido el turno de Esperanza Aguirre, que se ha mostrado muy contenta de recibir la dosis de la vacuna de Astrazeneca contra el COVID-19.

