Esperanza Aguirre responde a Pablo Iglesias después de llamarla "corrupta": "Fantasea con azotar a las mujeres y es además un cobarde"

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha llamado "corrupta" a Esperanza Aguirre en una de sus intervenciones en la sesión del control al Gobierno. Ha sido durante su respuesta a la diputada de Vox, Carla Toscano de Balbín, cuando se ha referido al sueldo de Santiago Abascal en el "chiringuito" de la "corrupta Esperanza Aguirre".

Unas declaraciones que la expresidenta de Madrid no ha dudado en responder a través de su cuenta de Twitter, llamando "cobarde" a Pablo Iglesias. "El vicepresidente que fantasea con azotar a las mujeres hasta que sangren es además un cobarde: me insulta en el congreso donde no puedo contestarle. No es un macho alfa. Es un fantoche", ha escrito en la red social.

Pablo Iglesias ha protagonizado una bronca intervención contra Vox, al que ha calificado como un partido "de caraduras" y "antidemócratas", que representa los intereses de "buitres, de los multimillonarios que no quieren pagar impuestos y de los enemigos de España".

Iglesias ha arremetido contra el partido de Santiago Abascal, del que ha dicho "no es un partido español sino que representa los intereses de los que no tienen más patria que su dinero", en un momento en que Unidas Podemos propone la 'tasa COVID' a los patrimonios de más de un millón de euros.