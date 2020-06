España, dispuesta a aceptar una prórroga larga en el Brexit

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, afirmó que España estaría dispuesta a aceptar una prórroga larga del 'Brexit', pero con condiciones, y aseguró que hará "todo lo posible" para evitar una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea: "Seguramente, estaremos dispuestos, pero habrá que ver en qué condiciones", dijo tras el Consejo de ministros de Exteriores comunitarios. Es la extensión larga de la negociación del 'Brexit' que ha sugerido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Preguntado por cuáles serían esas condiciones, Borrell dijo que la primera ministra británica, Theresa May, es "quien debe decir qué quiere hacer, qué planteamientos quiere" si llega a un acuerdo con la oposición, con la que está negociando. El jefe de la diplomacia española recordó que "aún quedan dos días" para el Consejo Europeo en el que los líderes comunitarios deben tomar una decisión sobre la negociación del 'Brexit', cuya fecha para concretarse es ahora el próximo viernes, 12 de abril.

Borrell alertó de los riesgos de un 'Brexit' duro, que España "hará todo lo posible para que no ocurra, no por que no estemos preparados para ello, sino por sus consecuencias negativas", comentó. El Consejo Europeo deberá también evaluar, en el caso de una prolongación larga de la negociación, "los inconvenientes de la presencia del Reino Unido durante un plazo más largo": que ese país deba participar en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, que deba designar a un comisario para el nuevo Ejecutivo comunitario, o incluso que Londres pueda ejercer el veto en políticas europeas. En todo caso, reconoció que "tampoco les debe hacer mucha gracia a los británicos, tres años después de haber votado que se iban, acabar votando a sus representantes en el Parlamento Europeo".