Un 'escrache' en Gandía termina en enfrentamiento entre miembros de la PAH y el alcalde

El 'escrache' convocado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Asamblea del 15 M Safor-Vallgina en Gandia (Valencia) ha terminado esta tarde con un enfrentamiento verbal entre el alcalde de la ciudad, Arturo Torró, y otros dirigentes del Partido Popular de la ciudad, con algunos de los representantes de la plataforma.



Unas 50 personas se han concentrado esta tarde a las puertas de la sede del Partido Popular, convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para pedir que se apruebe la nueva Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios. En ese momento han advertido de que lo hacían con un 'escrache' pacífico. Los manifestantes han leído un comunicado y han lanzado consignas como: 'Sí se puede, pero no quieren'.



Al finalizar la lectura del manifiesto, un miembro de la plataforma, Joan Cogollos, junto a representantes de tres familias en proceso de desahucio han entrado en la sede, que permanecía con las puertas abiertas, "con la intención de explicarles al alcalde nuestros motivos, y que conociesen de cerca el dolor que sienten estas personas y lo retransmitan a aquellos que tienen que votar la ILP".



La conversión entre el alcalde y el representante del colectivo sobre las ayudas que recibían estas familias por parte del gobierno municipal ha ido aumentando la tensión hasta terminar en discusión. Pocos miembros más de la Plataforma han entrado también en el edificio, y se han enfrentado a otros miembros del partido en Gandia.

Aunque la discusión se ha producido ante agentes de la Policía Local, éstos no han tenido que intervenir y los representantes de la plataforma han abandonado la sede. Una vez ha finalizado el incidente, el alcalde ha comparecido ante los medios de comunicación y ha asegurado: "Cuando he visto que iban a hacer un 'escrache', después de ver todo lo que han hecho con los políticos, he pensado que por ahí no vamos a pasar. No vamos a permitir que nos amenacen. Los 'escraches' lo que hacen es utilizar métodos que han sido utilizado por dictaduras, estos métodos han sido utilizado los nazis para señalar a los judíos".



Arturo Torró ha señalado que la vía a seguir "es la ley, no venir a mi casa, a nuestras casas. No lo voy a permitir". Por su parte, la plataforma ha emitido un comunicado en el que aseguran "con el ánimo que siempre nos caracteriza de dialogar para conseguir que los políticos se sensibilicen con este drama social hemos utilizado la palabra respetuosa".