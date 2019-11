ERC urge a Pedro Sánchez a "moverse" para facilitar una "mesa de negociación" donde se "hable de todo"

ERC ha urgido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a "moverse más que nunca" para facilitar una "mesa de negociación" sobre el conflicto catalán, "donde no haya condiciones y se pueda hablar de todo", y buscará la "unidad de acción" en Madrid con JxCat y otras fuerzas soberanistas. Una semana después de las elecciones del 10N, ERC sigue oponiéndose, de momento, a facilitar la investidura de Sánchez, a diferencia de la postura que adoptó tras los comicios del 28A. Desde entonces, han sucedido hechos que ponen más difícil a los 13 diputados republicanos en el Congreso ayudar a desbloquear, con su abstención, la formación de un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

Principalmente, la sentencia del 'procés', dictada por el Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre y que implicó la condena a 13 años de prisión para el líder de ERC, Oriol Junqueras, entre otros líderes independentistas procesados. Pero hay otros factores que dificultan el aval republicano a la investidura de Sánchez, como el tono empleado en campaña por el presidente en funciones al dirigirse a los independentistas, los recursos del Gobierno central al Tribunal Constitucional contra mociones y resoluciones del Parlament, el juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña en 2020, que exacerba los recelos entre ERC y JxCat. Esta semana, ERC se reunirá con JxCat, la CUP, EH Bildu y BNG para buscar una unidad de voto en la investidura de Sánchez, que los republicanos solo facilitarán si se abre una mesa de negociación "entre iguales", "sin condiciones", con un "calendario fijado" y "con garantías" de cumplimiento de los acuerdos que se adopten.

"Lamentablemente, en el proceso de investidura de julio no fue posible construir esta unidad de acción a nivel de votación en el Congreso de los Diputados, pero no por esto renunciaremos a buscarla ahora (...). En las reuniones de los próximos días, lo que queremos es poder construir esta unidad de acción que para nosotros pasa por hacer un frente común para conseguir la mesa de negociación", ha explicado en rueda de prensa la portavoz de ERC, Marta Vilalta. Más allá del llamamiento a la "unidad estratégica" de las fuerzas independentistas en el Congreso, Vilalta ha emplazado a Sánchez a "moverse más que nunca" si quiere que los republicanos reconsideren su "no" y le ha advertido de que "quien más tiene a perder" si no sale adelante su investidura es el PSOE. Y ha lanzado otro aviso, esta vez sin un destinatario concreto: "No hace falta que presionen a ERC, ni por un lado ni por otro.

Estamos muy convencidos de lo que hacemos y hace falta que todo el mundo tenga claro que haremos, como hemos hecho siempre, aquello que sea mejor para el país". Por su parte, el portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha pedido aprovechar el juicio contra Torra para "tomar consciencia" de que es necesario "hacer valer los votos" de los independentistas frente a la "represión" durante la negociación de la investidura.

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha afirmado que las conversaciones para la investidura del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de otras fuerzas van "por buen camino". Mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Mesa del Parlament vulneró en 2018 el derecho de Ciudadanos a ejercer sus funciones representativas en la cámara y ha anulado dos acuerdos adoptados ese año que permitieron tramitar unas enmiendas de la CUP reivindicando la soberanía de Cataluña tras el 1-O.

El Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por la formación naranja al considerar "patente" que las enmiendas admitidas a trámite por la Mesa estaban "en frontal contradicción" con la sentencia que había declarado inconstitucional y nula la denominada ley del referéndum.