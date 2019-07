Celaá explica que han tratado de gestionar y modular con el fin de formular un Gobierno: "Primero hablamos de un Gobierno de cooperación y finalmente hemos explorado un Gobierno de coalición que no ha salido". Tras no poder gestionarlo afirma que ahora están dando un paso atrás y vuelven a formular la posibilidad de tener un gobierno de cooperación.

También asegura que el PSOE quiere un Gobierno progresista que no dependa de los independentistas, por lo que pretenden crear un gobierno desde "la socialdemocracia que haga que el peso de los votos de los independentistas no sean cruciales y para ello pedimos a PP y CS que se abstengan para no bloquear", afirma la portavoz del PSOE.