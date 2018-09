Enrique Álvarez Conde realizó transferencias "no justificadas" de la cuenta del instituto de la Rey Juan Carlos a familiares directos

ASÍ CONSTA EN EL SUMARIO

En las tres ocasiones que Álvarez Conde ha acudido a prestar declaración se ha acogido a su derecho a no declarar. La Policía ve "llamativo que personas de las que no consta en la URJC que tengan vinculación con el Instituto de Derecho Público, reciban transferencias de dinero de las cuentas de dicho Instituto, no constando en ninguna de ellas ningún tipo de concepto justificativo de la misma".