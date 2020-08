Enfrentamientos entre la policía e inmigrantes en cuarentena por coronavirus que se han fugado en Albacete

Los inmigrantes, que debían cumplir cuarentena por coronavirus en el Recinto Ferial de Albacete dónde estaban recluidos, han decidido saltarse el cordón policial a la fuerza.

En las imágenes del vídeo se puede ver como varios de ellos se dan a la fuga aunque debían permanecer confinados.

Siete agentes heridos

Varios furgones de policía han llegado al lugar para evitar más huidas, pero los inmigrantes les plantan cara, les agreden e incluso hieren a siete de los agentes a pesar de que iban fuertemente pertrechados con escudos, porras y cascos.

Al menos 15 inmigrantes están en paradero desconocido

En este centro de Albacete residen 200 inmigrantes, al menos, 15 de ellos se han fugado y continúan en paradero desconocido.

El portavoz del Colectivo de Apoyo al Inmigrante (Acaim) en Albacete, Cheikhou Cisse, ha explicado que "los chicos están nerviosos porque no tienen información, llevan aquí ya dos semanas, muchos han dado negativo en las pruebas hasta tres veces y no entienden por qué no pueden ir a trabajar".

Otros altercados

No podrán regresar al asentamiento irregular de la carretera de Peñas donde estuvieron en un principio, puesto que el Ayuntamiento lo ha clausurado tras los altercados que se produjeron cuando estaban confinados allí. El pasado 19 de julio cerca de un centenar se fugaron y también protagonizaron incidentes.