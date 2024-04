Las encuestas dan aire a Bildu frente al PNV, que podría necesitar al PP para la mayoría absoluta en País Vasco

En unos días tenemos las elecciones en País Vasco y las formaciones ultiman su campaña. Comienzan a llegar los últimos sondeos de los comicios. Este año EH Bildu podría luchar a PNV la Presidencia de la comunidad. Según el último sondeo de 'El Mundo', PNV alcanzaría la victoria (28 escaños), aunque crecen los indecisos en su órbita. Mientras, la izquierda abertzale (26/28 escaños) casi empataría a la derecha nacionalista vasca.

El sondeo de 'La Razón' apunta en la misma dirección, pero añade que el PNV (28/29 escaños) podría alcanzar la mayoría absoluta con el Partido Popular (8 escaños) si Vox se quedase fuera del Parlamento. Detallan que es una incógnita lo que haría el PSE si el partido de Arnaldo Otegi (27/28 diputados) fuese la fuerza más votada el 21 de abril.

El PNV lleva cuatro décadas gobernando en el País Vasco a excepción de la legislatura que transcurrió entre 2009 y 2012 en la que gobernó el PSE, con Patxi López presidiendo el gobierno autonómico, gracias al apoyo del Partido Popular. Imanol Pradales, candidato del PNV, ha mostrado su temor a que Pedro Sánchez "haga una pamplonada" en el País Vasco, en alusión a un posible pacto entre EH Bildu y PSOE, como ocurrió en la alcaldía de Pamplona.

Cruce de acusaciones entre partidos

Pello Otxandiano, candidato de Bildu, ha acusado al PNV y al PSE de formar un "matrimonio de conveniencia" que no dudó en apoyarse en la "derecha reaccionaria" para mantener el poder en Gipuzkoa. Ha censurado que esos dos partidos se unieran y poner sus "intereses cortoplacistas" por encima de los "intereses del pueblo". A su juicio, no se debe permitir que la "derecha reaccionaria" condicione la política vasca, por lo que ha interpelado a estos partidos a que "pongan los intereses de los ciudadanos por encima".

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abrió la campaña del PP en Vitoria. Feijóo considera que su partido es "la única alternativa política, económica y moral" a la "amalgama de partidos que se presentan para hacer lo mismo" porque todos ellos están "abrazados a Sánchez".

"Todos los demás son un mismo producto, aunque se presenten con marcas distintas", ha asegurado Núñez Feijóo, quien se ha mostrado convencido de que en estas elecciones, los vascos tienen que elegir entre dos proyectos: "el de todos los partidos de Euskadi abrazados a Sánchez" y el otro, el del PP, que no tiene "un compromiso con Sánchez, sino con Euskadi". Ha pedido el voto útil a los vascos que no quieren que gobiernen los abertzales porque el PP es la "única garantía de que eso no ocurra".

Mientras, en clave nacional, la última encuesta de 'El País' desvela que el PP, con cinco puntos y medio por encima del PSOE, sería el partido más votado en caso de celebrarse elecciones generales. Vox sería la tercera fuerza más votada y Sumar sufriría un duro revés perdiendo tres puntos.

