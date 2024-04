La campaña electoral en el País Vasco moviliza a los líderes nacionales que piden concentrar el voto

Arranca el maratón electoral. Los ciudadanos esperan tres citas con las urnas en solo tres meses. La primera es en el País Vasco. A 15 días de las elecciones, los partidos políticos movilizan a sus líderes nacionales en los actos de campaña.

El PNV y EH Bildu, los favoritos en las encuestas, centran sus intervenciones en San Sebastián. El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, se ha comprometido "a coNsolidar y difundir la identidad vasca en el mundo" para tener "voz propia". Asimismo, se ha mostrado optimista ante la cita electoral. Considera que la sociedad vasca va a valorar la propuesta jeltzale y que en Guipúzcoa "hay partido, digan lo que digan las encuestas".

"Hay que jugar el partido porque se gana cuando se pita el final del partido y este se pita el 21 de abril", ha subrayado.

Un partido muy apretado con Bildu, que podría dar el sorpasso. El candidato del partido, Pello Otxandiano, ha acusado al PNV y al PSE de formar un "matrimonio de conveniencia" que no dudó en apoyarse en la "derecha reaccionaria" para mantener el poder en Gipuzkoa. Por ello, ha censurado que esos dos partidos se unieran y poner sus "intereses cortoplacistas" por encima de los "intereses del pueblo". A su juicio, no se debe permitir que la "derecha reaccionaria" condicione la política vasca, por lo que ha interpelado a estos partidos a que "pongan los intereses de los ciudadanos por encima".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abrió la campaña del partido en Vitoria. Feijóo cree que su partido es "la única alternativa política, económica y moral" a la "amalgama de partidos que se presentan para hacer lo mismo" porque todos ellos están "abrazados a Sánchez".

"Todos los demás son un mismo producto, aunque se presenten con marcas distintas", ha asegurado. Feijóo se ha mostrado convencido de que en estas elecciones, los vascos tienen que elegir entre dos proyectos: "el de todos los partidos de Euskadi abrazados a Sánchez" y el otro, el del PP, que no tiene "un compromiso con Sánchez, sino con Euskadi". Por ello ha pedido el voto útil a los vascos que no quieren que gobiernen los abertzales porque el PP es la "única garantía de que eso no ocurra".

A la capital vasca también han acudido los líderes del PSOE, Sumar y Vox. Todos han respaldado a sus candidatos a lehendakari en el segundo día de campaña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que estas elecciones las deben afrontar los socialistas "con optimismo, con alegría" y ha pedido el voto de los vascos para que el PSE "pueda gobernar en Euskadi y poder influir y decidir en las políticas". En esta línea, ha llamado a la movilización para apoyar "al único candidatqo que con alegría, pasión y rigor ofrece lo mejor para Euskadi", en referencia a su candidato Eneko Andueza.

Sumar dice que el País Vasco, para avanzar, necesita un cambio de ciclo. Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido en Vitoria que aunque el PSOE diga que no pactará con Bildu hará "exactamente lo contrario". Por el contrario, se ha mostrado convencido de que su única parlamentaria vasca mantendrá su escaño porque "cada vez hay más vascos que se sienten traicionados" por el resto de los partidos.

